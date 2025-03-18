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Під контролем росії перебувають близько 1,6 млн українських дітей, – ОП

Під контролем росії перебувають близько 1,6 млн українських дітей, – ОП

Станом на зараз близько 1,6 млн українських дітей перебувають під контролем росії — депортовані або змушені жити в окупації

Про це з посиланням на дані правозахисників повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він нагадав, що два роки тому, 17 березня 2023 року, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей.

"Це стало першим кроком до справедливості, де світ визнав, що росія веде сплановану політику викрадення та асиміляції українських дітей", - написав Єрмак.

При цьому він зазначив, що російські злочини проти дітей тривають.

"За оцінками українських правозахисників, до 1,6 млн українських дітей перебувають під контролем росії — депортовані або змушені жити в окупації. Їхню українську ідентичність систематично знищують, змушують приймати громадянство рф, змінюють особисті дані та залучають до військових організацій і пропагандистських програм", - розповів керівник ОП.

Він наголосив, що Україна використовує всі національні й міжнародні інструменти для покарання організаторів і виконавців злочину. Так, нещодавно українські прокурори подали черговий обвинувальний акт щодо викрадачів 10-місячної Маргарити Прокопенко з Херсона, яку вдочерили росіяни.

"Ми не зупинимося, поки всі діти не повернуться додому. Жоден мир не буде справедливим, якщо українські діти залишаться в руках росії", - резюмував Єрмак.

Джерело: espreso.tv

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