Про це пише FT з посиланням на джерела.

У цій справі двом українцям і громадянину Румунії — Петру Починку, Роману Лавриновичу та Станіславу Карпюку — висунули звинувачення у змові з метою підпалу.

Британські чиновники розслідують, чи могли російські діячі завербувати трьох звинувачених у підпалі. Зараз обговорюють, як найкраще діяти, якщо це підтвердиться.

Розслідуванням займається підрозділ з боротьби з тероризмом, але трьох підозрюваних поки що звинувачують у звичайних кримінальних злочинах, а не в злочинах проти безпеки країни. Один урядовець попередив, що існує кілька версій подій, які ще перевіряють, жодну з них не відкидають.

Слідство вважає їх причетними до низки підпалів обʼєктів, пов’язаних з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Джерело: https://t.me/babel/68583

Новости портала «Весь Харьков»