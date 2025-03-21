Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:05
Просмотров: 75

Перед судом постануть учасники оборудки з незаконної мінімізації митних платежів на Волинській митниці, яка призвела до понад 475 млн грн збитків державі

Перед судом постануть учасники оборудки з незаконної мінімізації митних платежів на Волинській митниці, яка призвела до понад 475 млн грн збитків державі

Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю.

Службовці Волинської митниці забезпечували оформлення товарів без митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.

Наразі обвинувачуються 13 осіб. Стосовно решти учасників оборудки суд ухвалив обвинувальні вироки на підставі угод про визнання винуватості.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3112

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна посіла 111 місце зі 147 у світовому рейтингу щастя
Сегодня 11:00    37
21 березня 1873 року народився Яків Гандзюк, генерал-майор, командувач 1-го Українського корпусу.
Сегодня 10:45    40
Брехня: «у Держдепі США видалили докази викрадення росією близько 30 тисяч українських дітей»
Сегодня 10:18    63
БЕБ ліквідувало виробництво підробок моторних олив відомих світових брендів: що відомо
Сегодня 10:05    77
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який наводив російські Х-59 по Чернігову
Сегодня 09:52    68
За останні два дні американські суди одразу у трьох резонансних справах ухвалили рішення, які скасовують укази Дональда Трампа та його адміністрації
Сегодня 09:40    98
Угорщина не підтримала підсумкового документа саміту ЄС щодо України
Сегодня 09:17    103
Зловживання на гуманітарній допомозі населенню: справу стосовно екскерівника апарату Харківської ОВА та ще трьох осіб направлено до суду
Сегодня 08:43    88
"Найбільші втрати з часів Другої світової війни": британська розвідка назвала кількість вбитих окупантів з початку вторгнення в Україну
Сегодня 08:32    96
СБУ затримала російського шпигуна із Придністров’я, якого перекинули в Україну, щоб викрасти дронові технології нашої держави
Сегодня 08:22    127
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 