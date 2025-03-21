Перед судом постануть учасники оборудки з незаконної мінімізації митних платежів на Волинській митниці, яка призвела до понад 475 млн грн збитків державі

Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю.

Службовці Волинської митниці забезпечували оформлення товарів без митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.

Наразі обвинувачуються 13 осіб. Стосовно решти учасників оборудки суд ухвалив обвинувальні вироки на підставі угод про визнання винуватості.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3112

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