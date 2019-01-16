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По факту нападения на полицейского в Харькове открыто уголовное дело

По факту нападения на полицейского в Харькове открыто уголовное дело

По факту нападения на полицейского правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). 

Напомним, сегодня утром к полицейскому, выходившему из подъезда, подошли двое неизвестных. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета.

Пользователи соцсетей  в харьковских группах сообщают, что по информации очевидцев, преступники были на автомобиле Daewoo Lanos рег. номер ** 1012 AA. Соответствующее фото из оперативной сводки полиции было опубликовано там же.

Раненый полицейский доставлен в больницу с травмами головы и шеи.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.


Агентство Телевидения Новости

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