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По факту падения забора на девушку полиция открыла уголовное дело

По факту падения забора на девушку полиция открыла уголовное дело

Харьковские следователи открыли уголовное производство по факту травмирования на рынке по улице Героев Труда 19-летней девушки 8 августа. 

Как сообщалось, днем 8 августа вблизи станции метро «Героев Труда» на 19-летнюю девушку-пешехода упал металлический забор.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

Предварительно установлено, что во время проведения ремонтных работ на рынке по улице Героев Труда упавшие на забор кирпичи свалили его на пешеходную зону. Упавший забор придавил 19-летнюю девушку, которая в это время проходила мимо.

Пострадавшую доставили ​​в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сотрудники следственного управления ГУНП в Харьковской области квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Как отметили в полиции, ранее информация внесена в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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