Криминал
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25.06.2020 19:35
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Под Харьковом 50-летняя женщина стала жертвой изнасилования. Подозреваемый задержан

Под Харьковом 50-летняя женщина стала жертвой изнасилования. Подозреваемый задержан

Накануне в Дергачевский отдел полиции поступило сообщение от местной 50-летней жительницы. Она рассказала о том, что в лесном массиве вблизи села Подворки на нее напал неизвестный мужчина, который изнасиловал ее, применяя физическую силу.

Антон Федоров, заместитель начальника Дергачевского ОП ГУНП в Харькоовской области

Принятыми мерами Дергачевского отдела полиции совместно с работниками уголовного розыска злоумышленник на следующий день был задержан.

Задержанным оказался 34-летний житель поселка Солоницевка. По данным следствия, он обоснованно подозревается в совершении преступления. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

По новому факту преступления следователем открыто уголовное производство по статье «Изнасилование». В случае обвинительного приговора злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрении и содержании под стражей.


Агентство Телевидения Новости

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