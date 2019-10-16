Под Харьковом вырубили деревья:«черному лесорубу» объявили о подозрении

«Черного лесоруба», который незаконно спилил деревья в Валковском районе уведомили о подозрении по ч.1 ст.246 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам прокурора местной прокуратуры Андрея Кравченко, 42-летний безработный мужчина, находясь в пятьдесят пятом квартале Валковского лесничества ГП «Октябрьский лесхоз», не имея никаких разрешительных документов, с помощью бензопилы незаконно спилил деревья породы «дуб».

Этими действиями злоумышленник причинил государству существенный вред.

Мужчине грозит наказание в виде 3-х лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости