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Пограбував магазин на ринку в Індустріальному районі: злодія затримано 

Пограбував магазин на ринку в Індустріальному районі: злодія затримано 

16 листопада до поліції звернулась жінка, яка працює на одному з ринків в Індустріальному районі.

Вона повідомила, що невідомий чоловік розбив скло в сусідньому магазині, виніс звідти ноутбук та втік, повідомляє поліція Харківській області.

Працівники відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 в ході проведення оперативно-розшукових заходів викрили у скоєнні злочину 22-річного харків’янина раніше судимого за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. 

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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