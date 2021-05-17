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Похищенный экс-судья Чаус записал видео

Похищенный экс-судья Чаус записал видео

Бывший судья Николай Чаус, которого якобы похитил в Молдове, записал видеообращение, в котором заявил, что его не похищали.

По крайней мере он говорит, что его не похищали в Молдове, но заявляет о похищении в 2016 году, когда он покинул Украину.

«Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности. Как видите, мой канал открыт для обратной связи и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году», — заявил Чаус.

Свое местонахождения он не назвал, но заявил, что находится в безопасности и вскоре планирует вернуться в Украину.
Источник:  Новости Ю

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Темы: судьи

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