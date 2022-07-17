Поліція документує наслідки ракетних ударів по виробничій будівлі

Вночі 17 липня ворог обстріляв Київський район Харкова: снаряди влучили у приватний сектор та виробничу п’ятиповерхівку.

Кількість постраждалих уточнюється.

Внаслідок влучання ракет сталося загоряння на території споруди, пошкоджені склопакети та фасад.

Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського райуправління поліції № 1 провели огляд місця події та зібрали речові докази.

За адресою також працювали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости