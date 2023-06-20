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Поліція розшукує підозрюваного у тяжкому злочині та обіцяє грошову винагороду

Поліція розшукує підозрюваного у тяжкому злочині та обіцяє грошову винагороду

Поліція встановлює особу та місцеперебування чоловіка, який підозрюється у скоєнні тяжкого злочину.

Про це повідомили у ГУНП Харківської області.

Останній раз розшукуваного бачили в місті Валки Богодухівського району 15 червня. Називався Віктором з міста Мукачеве Закарпатської області.

Прикмети чоловіка: на вигляд 60 років, худорлявої статури, зріст 160-165 см. Особлива прикмета – відсутність передніх зубів.

Був одягнений у пісочну кепку з емблемою, пісочний гольф, вітрівку або синю спортивну кофту на змійці з сірими рукавами та червоними манжетами, чорні джинси, темні сандалі, темні шкарпетки. Має не охайний вигляд.

Чоловік пересувався на велосипеді темного кольору, на задньому багажнику була прикріплена велика спортивна сумка.

У поліції звертаються до громадян з проханням терміново повідомити будь-яку інформацію про розшукуваного за телефонами: 102, (057)7308300, 380684739530 (тел. чергових частин УКР та ГУНП в Харківській області), 380639775000, або іншим зручним способом.

Агентство Телевидения Новости

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