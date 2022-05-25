Криминал
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25.05.2022 22:58
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Поліція встановлює обставини стрілянини в Холодногірському районі Харкова

Поліція встановлює обставини стрілянини в Холодногірському районі Харкова

Під час перестрілки загинули троє чоловіків, підтвердили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Сьогодні о 20:50 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація, що в Холодногірському районі міста Харкова невідомий стріляє з автомата.

На місце були направлені поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Під час затримання правопорушник був знешкоджений.

На місце події прибули керівництво главку, працюють дві слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія. Збираються речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження.

Встановлюються обставини події, особи учасників перестрілки.

Слідчим відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости

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