Поліція встановлює обставини стрілянини в Холодногірському районі Харкова

Під час перестрілки загинули троє чоловіків, підтвердили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Сьогодні о 20:50 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація, що в Холодногірському районі міста Харкова невідомий стріляє з автомата.

На місце були направлені поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Під час затримання правопорушник був знешкоджений.

На місце події прибули керівництво главку, працюють дві слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія. Збираються речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження.

Встановлюються обставини події, особи учасників перестрілки.

Слідчим відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости