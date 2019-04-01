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Полицейский по пути на работу задержал трех человек с наркотиками

Полицейский по пути на работу задержал трех человек с наркотиками

Харьковский патрульный по пути на службу задержал граждан, которые искали вероятно наркотические вещества.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера утром, когда патрульный шел на работу, к нему обратились граждане и сообщили о том, что на улице Санжаревского неизвестные подозрительно себя ведут.

Патрульный пошел по указанному адресу и увидел женщину. Во время общения с ней полицейский выяснил, что женщина имеет сверток с веществом, похожим на наркотическое.

Для установления всех обстоятельств происшествия инспектор вызвал на место экипаж патрульной полиции и следственно-оперативную группу.

Затем, направляясь по улице Шлюзовой, патрульный увидел двух граждан, которые что-то тщательно искали на земле. Как выяснилось, неизвестные нашли сверток с вероятным наркотическим веществом, похожим на так называемые "соли".

Патрульный сообщил о данном факте своим коллегам, которые находились в это время на службе. На место также вызвали следственно-оперативную группу.

 

Агентство Телевидения Новости

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