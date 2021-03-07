Полиция задержала пьяного мужчину, который угнал автомобиль на Салтовке и пытался сбежать

Харьковские патрульные задержали мужчину, угнавшего автомобиль на Салтовке, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Так, сегодня, около 4 часов утра, полицейские получили сообщение об угоне автомобилея ВАЗ. Патрульные передали информацию коллегам в радиоэфир и сразу начали поиски.

На выезде из города внимание патрульных привлек похожий по описанию автомобиль, который ехал в темное время суток с выключенными фарами. Инспекторы решили остановить машину.

Однако водитель не отреагировал на требование об остановке и ускорил движение, поэтому полицейские сразу начали преследование. Через несколько метров водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Когда автомобиль остановился, водитель выскочил из машины и начал убегать от полицейских, но патрульные сразу догнали нарушителя.

Мужчина признался, что завладел транспортным средством на улице Героев Труда. Как выяснилось, водительских прав он не имел. Также он явно находился в алкогольном опьянении.

«Освидетельствование на состояние опьянения водитель прошел на месте с помощью прибора Drager, результат которого составил 1,26 промилле», - рассказали в пресс-службе харьковской патрульной полиции.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Патрульные же составили на водителя административный протокол по ч.1 ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) и постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.

Агентство Телевидения Новости