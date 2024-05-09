Пластид, тротил та гексоген: у Харкові на блокпосту в автівці знайшли 35 кг вибухівки

Протягом квітня кінологічною службою 5-ї Слобожанської бригади зафіксовані 33 випадки спроб завезти в Харків або здійснити транзит через місто вогнепальної зброї, боєприпасів та наркотичних речовин, вилучено майже 38 кг вибухівки.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

Більшість випадків фіксується на посту, який розташований на в’їзді у Харків з боку Чугуєва. Тут протягом місяця нацгвардійці 12 разів затримували транспортні засоби, водії яких намагалися провезти заборонені предмети та речовини.

За підсумками квітня розташування у «рейтингу» змінив блок-пост, який зазвичай був на другому місці за кількістю виявлених спроб протизаконного провезення вибухівки, зброї, боєприпасів та наркотиків.

«Зазвичай другим за кількістю та обсягами виявлено був блок-пост, який розташований на виїзді з Харкова у бік Києва. Але у квітні він «відійшов» на третій план – 5 випадків. А на другому місці опинився блок-пост, через який потік транспорту в’їжджає у Харків з боку міста Суми. Тут ми зафіксували 8 спроб протизаконного переміщення зброї та наркотиків», – розповідає начальник кінологічної служби 5-ї Слобожанської бригади НГУ офіцер на позивний К-9.

Загалом протягом квітня 2024 року кінологічними парами 5-ї Слобожанської бригади НГУ на блокпостах було знайдено:

автоматів АКС-У – 4 од.;пістолет ТТ – 1 од.;холодної зброї – 2 од.;набоїв калібру 7,62 – 440 од.;набоїв калібру 5,45 – 1 787 од.;набоїв калібру 5,56 – 1 285 од.; гранат різних видів та модифікацій – 9 од.;універсальних запалів – 8 од.;підривачів різних видів – 207 од.;тротилу – 6 кг 800 г;пластиду – 18 кг 680 г;гексогену – 12 кг 300 г;вогневий шнур – 46 м;мін різних видів та модифікацій – 14 од.;осколкових боєприпасів калібру 40 мм для підствольних гранатометів – 12 од.;пострілів для ручного протитанкового гранатомета – 3 од.;детонаторів різних видів – 174 од.;пігулок «Метадону», «Лірики», «Прегабаліну», «Екстазі», «Морфіну» – 76 шт.;ін’єкційних наркотичних засобів – 16 ампул;кристалічні наркотичні засоби та наркотичні засоби рослинного походження.

Наприклад, о 13:00 8 квітня на блок-пості на вʼїзді в Харків з боку міста Чугуїв мобільною кінологічною групою 5-ї Слобожанської бригади НГУ для перевірки був зупинений пікап Ford F-150 під керуванням чоловіка 1995 р. н.

«Під час огляду автомобіля кінологом зі службовим собакою Аморек в автівці ми виявили цілий склад зброї та боєприпасів: три автомати Калашникова зі складаним прикладом та вкороченим стволом, з гранати різних видів, 1240 набоїв калібру 5,56 та понад 60 набоїв інших калібрів», – розповів начальник кінологічної служби офіцер на позивний К-9.

21 квітня об 11:00 на блок-посту на в’їзді у Харків з боку міста Суми мобільною кінологічною групою для перевірки був зупинений автомобіль SEAT Alhambra без української реєстрації під керуванням чоловіка 1993 р. н. Під час огляду автівки кінологом зі службовим собакою Лорд в салоні автомобіля було виявлено відразу десять 88 мм мінометних мін.

Наступного дня, 22 квітня о 13:05 на в’їзді в Харків з боку міста Чугуїв слобожанські гвардійці в автівці Ford Transit під керуванням чоловіка 1973 р. н. виявили 12 осколкових боєприпасів калібру 40 мм для підствольних та ручних гранатометів, що поєднує в собі гранату і метальний заряд у гільзі.

29 квітня під час спроби виїхати з Харкова у бік міста Зміїв о 16:25 на блок-посту мобільною кінологічною групою 5-ї Слобожанської бригади для перевірки була зупинена автівка Peugeot Expert під керуванням чоловіка 1970 р. н.

«Відверто скажу, за час своєї служби не можу згадати аналогічного випадку. В салоні цієї автівки наш службовий пес Аморек виявив понад 35 кг вибухівки – пластид, тротил та гексоген, 46 м вогневого шнура, три постріли для ручних протитанкових гранатометів та понад 170 різноманітних детонаторів», – ділиться враженнями начальник кінологічної служби 5-ї Слобожанської бригади.

За його словами, по кожному випадку виявлення в транспортних засобах на блок-постах вогнепальної або холодної зброї, боєприпасів, вибухівки або наркотичних засобів на місце події викликались слідчо-оперативні групи Національної поліції України. Порушена 21 кримінальна справа за ст. 263 ККУ та 18 кримінальних справ за ст. 309 ККУ.

Агентство Телевидения Новости