Понад 160 тисяч гривень збитків: в Чугуївському районі поліція виявила браконьєрів

22 липня на Печенізькому водосховищі працівники Чугуївського РУП під час спільного відпрацювання з колегами із Держагенства меліорації та рибного господарства виявили чоловіків, які знімали сітки з рибою та вантажили їх у човен.

53 та 42-річні зловмисники виловили сітками майже 62 кг риби. Сума завданих збитків становить понад 163 тисячі гривень, повідомляють в пресслужбі поліції Харківської області.

Дізнавачі відкрили досудове розслідування за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 51 000 гривень або обмеження волі до 3 років.

Агентство Телевидения Новости