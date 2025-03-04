Посадовець міськради на Харківщині за 3700 доларів допоміг нелегально оформити право власності на будинок

Начальника одного з відділів Люботинської міськради затримали під час отримання хабаря. За 3700 доларів США він пообіцяв допомогти з оформленням права власності на будинок в обхід законної процедури.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Підозрюваний – начальник одного з відділів Люботинської міської ради. За даними слідства, до нього звернувся чоловік з проблемою. Він розповів, що давно його батьки побудували будинок, проте будь-які документи на нього відсутні, як і на земельну ділянку.

Чоловік попросив службовця розʼяснити, як проходить процедура оформлення права власності. Проте чиновник вирішив піти в обхід українського законодавства та повідомив, що вказане питання «легко вирішується».

Начальник відділу міськради сказав, що за 3700 доларів США він надасть всі необхідні документи. Також додав, що інакше, аніж через гроші проблему не вирішити.

Спочатку чоловік передав посадовцю першу частину суми у розмірі 2700 доларів США.

28 лютого фігурант отримав другий транш у сумі 1000 доларів США та передав чоловіку документи, що підтверджують право власності на будинок. Правоохоронці затримали посадовця «на гарячому». Нині підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру службовій особі в одержанні неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Агентство Телевидения Новости