Постане перед судом: ДБР викрило харківського прокурора на хабарі у 35 тис. доларів США

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова, якого було викрито на хабарі у 35 тисяч доларів США.

Обвинувальний акт щодо прокурора та його пособниці направлено до суду, повідомляє ДБР.

Зловмисників було затримано «на гарячому», під час отримання грошей у травні 2023 року спільно з СБУ.

Прокурор запропонував громадянину за 35 тисяч доларів США «допомогти» повернути нерухоме майно, яке у нього відібрали партнери по бізнесу.

Він пообіцяв чоловіку, що розпочне кримінальне провадження, у межах якого на майно буде накладено судовий арешт та буде вилучена реєстраційна справа. Це дозволить повернути нерухомість.

Отримувати гроші прокурор відправив свою співмешканку. Після того, як посередниця взяла обіцяну суму, обох зловмисників затримали працівники ДБР.

Прокурор та пособниця обвинувачуються за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Агентство Телевидения Новости