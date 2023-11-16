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Працювала на окупантів у Куп’янську: завершено спецрозслідування

Працювала на окупантів у Куп’янську: завершено спецрозслідування

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 25-річної жінки за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківській області.

За даними слідства, під час захоплення збройними силами рф міста Куп’янськ місцева мешканка вирішила побудувати кар’єру поліцейської в незаконному правоохоронному органі.

Жінка погодилась на пропозицію окупантів і добровільно обійняла посаду «в. о. інспектора відділення громадської безпеки Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Новоспечена «інспекторка» у період з липня по вересень минулого року займалась оформленням і видачею російських паспортів місцевим мешканцям. 

Обвинувачену оголошено у розшук. Її судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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