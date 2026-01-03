Правоохоронці викрили посадовця, який організував незаконне переміщення товарів через державний кордон

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Мукачівському прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід» Держприкордонслужби спільно з Управлінням СБУ в Закарпатській області, слідчих ТУ ДБР, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури затримали співробітника Закарпатської митниці.

Посадовець організував незаконне переміщення через державний кордон коштовних годинників (вартістю 10 000 - 15 000 доларів США за кожний) без сплати митних платежів.

Під час проведення оперативного супроводу правоохоронцями задокументовано факти отримання митником неправомірної вигоди на загальну суму 3850 доларів США. Вказані кошти посадовець отримав у два етапи, з яких 2750 доларів США, у перший день 2026 року.

Досудове розслідування триває.

Проводяться процесуальні дії щодо вручення затриманому повідомлення про підозру та подальшого обрання запобіжного заходу.

Джерело: dpsu.gov.ua

