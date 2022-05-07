Представляючись поліцейськими, вимагали гроші з наркозалежних: в Харкові затримано банду

Члени ГС «ВГС СОБР», представляючись співробітниками Національної Поліції, займались вимаганням грошей з наркозалежних осіб та осіб, що причетні до незаконного обігу наркотичних речовин. Про це повідомляє начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Із погрозами юридичного та фізичного впливу та навіть із застосуванням фізичного насильства, поплічники вимагали від 100 до 500 доларів США, які потім розподіляли між собою. Встановлено причетність до 5 епізодів.

Провадження щодо діяльності цієї банди вже передано слідчими до суду.

Зловмисникам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости