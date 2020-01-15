При получении посылок с "арсеналом" наркотиков попался дилер

Злоумышленник получил в отделении службы курьерской доставки два почтовых отправления с наркотическими и психотропными веществами для дальнейшего сбыта на территории Харьковской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Разоблачили 26-летнего харьковчанина 13 января сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в Харьковской области совместно с полицейскими управления патрульной полиции в Харьковской области.

Во время досмотра личных вещей и личного обыска у мужчины обнаружено и изъято 60 расфасованных пакетов с порошкообразным веществом, три пакета с веществом белого и розового цветов, упаковка с веществом растительного происхождения, около 100 таблеток экстази и пакет с психотропным веществом PVP, а также мобильный телефон.

В ходе проведения обыска по месту жительства изъят блокнот с черновыми записями.

26-летний харьковчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают источник и канал поставки наркотических средств и психотропных веществ, преступные связи мужчины, круг потребителей наркосредств и другие эпизоды преступной деятельности наркосбытчика.

Агентство Телевидения Новости