Продавали фейковые COVID-сертификаты: правоохранители накрыли мошенническую группу

Киберполиция разоблачила группу людей, которые изготавливали фейковые тесты на коронавирус с отрицательным результатом и КОВИД-сертификаты. Полицейские выяснили, что за месяц они таким образом зарабатывали примерно 4 миллиона гривен.

Ольга Мищенко, нач. сектора Управления противодействия киберпреступлениям в Хар. обл. Департамента киберполиции НПУ

У соцмережах приймали замовлення щодо вигодовлення ПЛР-тестів на коронавірус та сертифікатів вакцинації. Замовники послуг не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення документів. Цинізм зловмисників зашкалює. У той час, коли вся спільнота докладає максимум зусиль, щоб зменшити негативні наслідки від КОВІД-19, злочинці своїми діями сприяють зараженню більшої кількості громадян.

Правоохранители провели 23 обыска по месту жительства фигурантов дела, а также в их автомобилях и офисах. Там они нашли множество доказательств: компьютерную технику, телефоны, банковские карты и деньги. Также обнаружили личные печати врачей и штампы медицинских учреждений, то теперь полицейские продолжают выяснять их происхождение. Один поддельный тест продавали за 400 гривен, а вот за сертификат нужно было отдать уже полторы тысячи. Как было установлено ранее, группировка из 10 человек работало около года. За все это время они успели продать более 40 000 фальшивых справок и около 500 сертификатов.

Оксана Олейник, заместитель начальника отдела СУ ГУНП в Харьковской обл.

Зазначені дії передбачені статтями 358, 190, 229 та 325 ККУ. У ході досудового розслідування прооведено певний обсяг слідчих-розшукових та негласних слідчо-розшукових дій, у результаті яких встановлено причетність до вчинення вказаних злочинів групи осіб.

Правоохранители уже задержали семь человек, в том числе и организатора группировки. Полиция открыла уголовное производство, следственные действия продолжаются. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости