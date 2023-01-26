Прокуратура оскаржила судові рішення: колаборанта взято під варту, а внесена ним застава буде передана на потреби ЗСУ

Як повідомлялось раніше, у грудні 2022 року Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 64-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Так, мешканець с. Борисівка Харківського району під час окупації населеного пункту співпрацював з військовими країни-агресора. У червні колаборант прийняв пропозицію окупантів та обійняв посаду так званого «старости» с. Борисівка. Представив «очільника» села російський військовий під час проведення урочистого «заходу», де колаборант оголосив про початок виконання своїх повноважень. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Проте ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 7 жовтня 2022 року чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання. Прокурори не погодились із вказаним судовим рішенням та подали апеляційну скаргу.

4 січня 2023 року Харківський районний суд Харківської області, який розглядає справу за обвинуваченням колаборанта, відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 107 360 гривень. Обвинувачений вказану суму вніс, вийшов на свободу та порушив покладені на нього процесуальні обов‘язки.

Окружна прокуратура звернулась до суду з клопотанням про звернення суми застави в дохід держави на підтримку Збройних Сил України та зміни запобіжного заходу. 24 січня 2023 року Харківський раойнний суд Харківської області задовольнив клопотання прокуратури та взяв під варту обвинуваченого. Внесена ним застава буде звернута в дохід держави на потреби української армії.

Агентство Телевидения Новости