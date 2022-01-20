Прокуратура продовжує боротьбу з незаконним видобутком надр: повідомлено про підозру директору шахти (ФОТО)

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору шахти за фактами порушення правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, та незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Микола Дементьєв, досудовим розслідуванням встановлено, що директор шахти, розташованої в Ізюмському районі, не маючи спеціального дозволу на видобування надр загальнодержавного значення та гірничого відводу, здійснював незаконний видобуток кам’яного вугілля.

Недотримання директором підприємства вимог ст. ст. 66, 125, 164 Земельного кодексу України, ст. 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 56 Кодексу України «Про надра» призвело до заподіяння екологічної шкоди, а також збитків державі у сумі понад 5,8 млн грн.

Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Источник: khar.gp.gov.ua

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