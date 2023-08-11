Прокуратура спільно з поліцією викрили на Харківщині чергову шанувальницю «руського миру»

Дізнанням встановлено, що під час окупації м. Ізюм місцева мешканка обійняла посаду «заступника голови кварталу №25».

В її функції входило: робота з паспортними даними, підготовка довідок про склад сім’ї, ведення обліків місцевого населення, підготовка виписок з домової книги тощо, повідомляє прокуратура Харківської області.

Крім того, колаборантка публічно заперечувала здійснення збройної агресії рф проти України, підтримувала рішення та дії держави-агресора, а також закликала місцевих мешканців до співпраці з окупаційною адміністрацією.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 44-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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