Прокурори домоглись 15 років позбавлення волі зрадниці з Чугуївського району

З початку російського вторгнення жінка систематично здійснювала пошук та збір відомостей щодо дислокації українських військових та техніки у Чугуївському районі Харківської області. Засуджена передавала вказані відомості через соціальні мережі, в тому числі заборонені в Україні, представникам країни-агресора та незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР».

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 39-річну мешканку с. Височинівка Чугуївського району за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Вироком Зміївського районного суду Харківської області від 27 липня жінці призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости