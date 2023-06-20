Промишляли крадіжками в Циркунах: двоє зловмисників отримали реальні строки покарання

Під час дії воєнного стану 38-річний та 39-річний чоловіки, змовившись, проникли до приміщення складу для зберігання вантажу в селі Циркуни Харківського району, звідки викрали майно, що належить підприємцям. Здобиччю крадіїв стали насоси, велосипед та мотокоса.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Також встановлено, що один зі зловмисників проник на огороджену парканом територію кінного клубу, розташованого на території Циркунівської сільської ради, звідки викрав триколісний моторолер.

Вироком суду першої інстанції обох чоловіків засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі кожного та на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнено від призначеного покарання з випробуванням на 2 роки 6 місяців кожного.

Не погодившись із вказаним вироком, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку з підстав невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинувачених внаслідок м’якості.

За принципової позиції Дергачівської окружної прокуратури Харківської області суд апеляційної інстанції призначив покарання у виді 5 років та 5 років 6 місяців позбавлення волі двом чоловікам, яких визнано винними у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах Полтавського апеляційного суду апеляційну скаргу сторони обвинувачення задоволено. Зазначений вирок набрав чинності.

Агентство Телевидения Новости