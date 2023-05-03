Пішла на співпрацю з ворогом: правоохоронці викрили чергового колаборанта на Харківщині

Під час окупації міста Куп’янськ 35-річна жителька добровільно обійняла посаду «и.о. делопроизводителя Кондрашовского территориального отдела вга Купянского района Харьковской области» у незаконно створеному органі влади.

Жінка вела облік вхідної та вихідної кореспонденції та узагальнювала всю інформацію по відділу. Готувала проєкти службової документації керівнику «отдела», складала табелі робочого часу та розрахунку оплати праці співробітників, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківські області під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости