«Решить дело»: жители Харьковщины отдали мошенникам 70 тысяч гривен

20 мая в полицию обратилась с заявлением 54-летняя женщина.

Как выяснилось, пострадавшей позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции. Мужчина сообщил, что ее сын задержан за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Чтобы «решить дело» и не открывать уголовное производство в отношении «правонарушителя», неизвестный попросил перевести на его банковскую карточку 40 000 гривен. Растерянная женщина вместо того, чтобы позвонить сыну или в полицию, отправилась в ближайший терминал и перечислила требуемую сумму. Через несколько часов она связалась с сыном и поняла, что ее обманули.

Аналогичный случай произошел с 43-летним жителем Балаклеи. Мошенник позвонил мужчине и сообщил, что его сын совершил тяжкое преступление и для того, чтобы он не попал в тюрьму, необходимо заплатить. Пострадавший сразу попытался позвонить сыну, но тот был вне зоны доступа. После этого мужчина перечислил за спасение родственника 30000 гривен.

Открыты уголовные дела по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

В полиции в очередной раз просят быть осторожными и поверять сказанное незнакомцами, особенно, когда ночью раздаются подозрительные телефонные звонки или на пороге дома появляются незваные гости. Необходимо обязательно попробовать позвонить человеку, который нуждается в «помощи» или в полицию, где якобы находится задержанный.

Агентство Телевидения Новости