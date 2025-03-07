рф знущається з полонених: 80% репатрійованих із СІЗО тіл мають ознаки катувань

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова, протягом останніх чотирьох місяців Україна повернула вдвічі більше тіл загиблих захисників, ніж за весь попередній період повномасштабної війни.

▶️ Зокрема, цього року, 24 січня і 14 лютого, Україна повернула додому тіла 1 457 воїнів, які загинули під час оборони України на різних напрямках.

▶️ Обмін тілами загиблих військових між Україною і росією здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста.

▶️ Реєстр зниклих безвісти сьогодні містить інформацію про понад 3 200 тіл, які ще не ідентифіковані, але процес розслідування та ідентифікації триває безперервно.

▶️ 80% тіл, які репатріюються до України із СІЗО, в’язниць та інших спецустанов рф, мають ознаки різних тортур, зокрема позбавлення потреб в їжі, медичній допомозі тощо.

▶️ Катування і жорстоке поводження з військовополоненими є системною політикою рф, що є брутальним порушенням міжнародних конвенцій.

Джерело: https://t.me/spravdi/45401

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