Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:04
Просмотров: 94

рф знущається з полонених: 80% репатрійованих із СІЗО тіл мають ознаки катувань

рф знущається з полонених: 80% репатрійованих із СІЗО тіл мають ознаки катувань

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова, протягом останніх чотирьох місяців Україна повернула вдвічі більше тіл загиблих захисників, ніж за весь попередній період повномасштабної війни.

▶️ Зокрема, цього року, 24 січня і 14 лютого, Україна повернула додому тіла 1 457 воїнів, які загинули під час оборони України на різних напрямках.

▶️ Обмін тілами загиблих військових між Україною і росією здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста.

▶️ Реєстр зниклих безвісти сьогодні містить інформацію про понад 3 200 тіл, які ще не ідентифіковані, але процес розслідування та ідентифікації триває безперервно.

▶️ 80% тіл, які репатріюються до України із СІЗО, в’язниць та інших спецустанов рф, мають ознаки різних тортур, зокрема позбавлення потреб в їжі, медичній допомозі тощо.

▶️ Катування і жорстоке поводження з військовополоненими є системною політикою рф, що є брутальним порушенням міжнародних конвенцій.

Джерело: https://t.me/spravdi/45401

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала агентів російського гру, які на замовлення рф намагалися знеструмити північні регіони України
Сегодня 10:17    107
Так виглядає зараз посольство Франції у США
Сегодня 09:51    145
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 07 березня 2025 року від ДСНС
Сегодня 09:47    94
7 березня 2022 року вважається датою заснування Міжнародного Легіону ГУР
Сегодня 09:44    87
У Китаї "приголомшені" ставленням Трампа до Європи і заявили, що мирна угода щодо України не повинна визначатися лише США та рф
Сегодня 09:39    105
росіяни планують навчати мешканців ТОТ на “воєнній журналістиці”
Сегодня 09:28    87
СБУ заочно повідомила про підозру очільникам кримського «мінздраву рф», які викрали 46 дітей під час захоплення Херсона
Сегодня 09:16    96
Итак, рубрика «обновления методички»
Сегодня 09:04    125
Bild порівняв найбільші армії Європи
Сегодня 08:52    130
США намагаються «осліпити» Україну, припинивши передачу розвідданих, але це не спрацює, - Forbes
Сегодня 08:43    113
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 