росія продовжує викрадати українських дітей

Представники окупаційної адміністрації на Херсонщині відкрито заявили про масове влаштування українських дітей в родини росіян, — омбудсман Дмитро Лубінець.

Відомо, що з 2022 по 2024 роки 42 дитини з Херсонської області, які опинилися в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення, були передані під опіку в російські сімʼї.

"російська влада тривалий час приховувала інформацію про дітей з Херсонщини та ігнорувала вимоги української сторони надати дані про кожну депортовану і примусово переміщену дитину. У тому числі мало що було відомо про вихованців Херсонського обласного будинку дитини. У 2022 році працівники закладу задля порятунку дітей переховували їх у підвалі церкви, поки їх не знайшли співробітники ФСБ.

Більшість цих дітей мали батьків або інших законних представників. Проте росіяни вивезли їх до Криму та розмістили в будинку дитини “Ялинка”, відомому жорстоким поводженням. Анкети деяких дітей згодом почали з’являтися у російському федеральному банку даних з усиновлення. Стверджується, що досі у даному дитячому закладі в Криму перебувають 10 дітей з Херсонщини, для яких підшукують “новий дім”.

Наголошую, що такі діє є грубим порушенням міжнародного права, IV Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини. Депортація українських дітей і їхня примусова передача в російські родини — воєнний злочин, за який винні мають понести відповідальність!", — повідомив Лубінець.

Джерело: https://t.me/znua_live/191419

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