Росіяни викрали зброю з двох поштових відділень Харківщини, – прокуратура

Російські військові викрали зброю з поштових відділень міст Балаклія та Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За їх інформацією, на початку березня окупанти викрали з приміщення одного з відділень поштового оператора зброю у місті Куп’янськ. Понад 20 пістолетів та револьверів, а також близько 700 набоїв знаходились у спеціальному приміщенні. Крім того, військові рф заволоділи 11 автівками.

Аналогічний злочин окупанти вчинили і в місті Балаклія. Там вони поцупили майже 30 пістолетів та близько однієї тисячі набоїв з відділення поштового оператора. Також заволоділи 12 автомобілями.

Крім крадіжок, окупанти неодноразово намагалися знищити поштові відділення. Внаслідок обстрілів пошкоджено автомобіль підприємства та будівлю в Основ’янському районі міста Харкова.

– За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), – повідомляють у прокуратурі.

Досудове розслідування проводять слідчі УСБУ в Харківській області.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Анастасія Хушану

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