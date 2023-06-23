«Россия была шлюхой всегда, есть и будет проституткой, которую можно купить и продать, нах*й!» - перехоплення ГУР

Брат військовослужбовця рф обурений здачею контактів військових і їх рідних

● «думал, вы уже начали этих, бл*, х*есосов, бл*, закапывать. Ни одного пока ещё не было»;

● окупант розповідає про передачу інформації українським силам оборони: «наша российская дырявая х*йня, бл*, которая, бл*, пропускает все нах*й, за деньги всё продают»;

● «в этой *бучей России никто не даст, бл*, со своего двора, бл*, бесплатно».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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