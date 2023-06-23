Сегодня 07:49
Просмотров: 46
«Россия была шлюхой всегда, есть и будет проституткой, которую можно купить и продать, нах*й!» - перехоплення ГУР
Брат військовослужбовця рф обурений здачею контактів військових і їх рідних
● «думал, вы уже начали этих, бл*, х*есосов, бл*, закапывать. Ни одного пока ещё не было»;
● окупант розповідає про передачу інформації українським силам оборони: «наша российская дырявая х*йня, бл*, которая, бл*, пропускает все нах*й, за деньги всё продают»;
● «в этой *бучей России никто не даст, бл*, со своего двора, бл*, бесплатно».
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua