Сегодня 09:32
Розбійний напад на матір українського військового: у Харкові затримано злочинну групу

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, четверо зловмисників із кримінальним минулим розробили план нападу на 89-річну харків’янку, син якої є діючим українським військовослужбовцем.

Вони були переконані, що жінка зберігає у квартирі близько 50 тисяч доларів США — кошти, які, за їхніми даними, нібито надсилає їй син-військовослужбовець.

22 серпня 2025 року двоє учасників залишилися біля під’їзду, контролюючи «ситуацію», інші двоє піднялися до квартири. Щоб не викликати підозр, вони вдягнули форму працівників інтернет-провайдера.

Потрапивши до помешкання, нападники зв’язали жінку та заклеїли їй рот скотчем, аби вона не могла покликати на допомогу.

Залишитись непоміченими чоловікам не вдалося — правоохоронці оперативно затримали чотирьох учасників у порядку ст. 208 КПК України.

Готуються повідомлення про підозру, які найближчим часом буде вручено затриманим. Також прокурори звертатимуться до суду з клопотаннями про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

