Розкрадання 78 млн грн на фіктивній реабілітації: поліція провела обшуки в директора санаторію на Харківщині

Слідчі Нацполіції викрили схему розкрадання понад 78 мільйонів гривень, які мали бути спрямовані на реабілітацію пацієнтів у санаторії на Харківщині. Правоохоронці провели обшуки у керівництва закладу та повідомили його директору про підозру.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, директор санаторію на Харківщині не мав достатньої кількості кваліфікованих фахівців та необхідного обладнання, однак уклав договір з Національною службою здоров’я України на понад 122 мільйони гривень. Згідно підписаних документів, заклад мав надавати повний комплекс реабілітаційних послуг, але фактично все зводилося до поселення та формальних процедур, часто – за додаткову оплату.

Поліцейські встановили, що зловмисники вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві дані, а кількість процедур завищували у десятки разів. Це дозволяло зловмиснику щомісяця отримувати мільйонні суми бюджетних перерахувань.

Таким чином, з лютого по вересень 2023 року, на рахунок санаторію незаконно надійшло понад 78,7 мільйона гривень. Гроші витрачали на власні потреби, зарплати, премії та дивіденди. Тим часом пацієнти у відгуках скаржилися на відсутність прибирання, погане харчування, несправні ліфти, холод у кімнатах та відсутність реальної реабілітації.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання й роботи вищого керівництва санаторію, у ході яких вилучили документи, електронні носії та інші докази, що мають значення у кримінальному провадженні.

Директору санаторію слідчі поліції повідомили про підозру за привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі та права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

Поліцейські встановлюють інших учасників схеми та перевіряють причетність посадових осіб, які підписували документи з неправдивими даними.





