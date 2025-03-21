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Розповідав, що чекає на «визволення» росією – на Харківщині судитимуть любителя «руського миру»

Розповідав, що чекає на «визволення» росією – на Харківщині судитимуть любителя «руського миру»

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 60-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканець села Слобідське Лозівського району публічно заперечував збройну агресію рф проти України. Так, знаходячись у громадському транспорті, чоловік розповідав, що чекає «приходу росії», що президент держави-агресорки — «толковий», і тому «росіянам добре жити».

Колаборант повторював типові тези кремлівської пропаганди й захоплювався совєтами.

Тепер чоловік зможе поділитися своїми поглядами в Первомайському міськрайонному суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

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