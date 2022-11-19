Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 65

Розстріляли сім мирних мешканців, серед яких – неповнолітня

Україна розслідує черговий злочин окупантів на Херсонщині

У квітні під час окупації російськими військами одного із сіл області, окупанти розстріляли в будинку сімох цивільних осіб, повідомили у пресслужбі прокуратури Херсонщини.

Після скоєного росіяни підірвали будинок із тілами розстріляних людей. За попередньою інформацією, жертви – працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина.

Загиблих захоронили поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі.

Розстріляли сім мирних мешканців, серед яких – неповнолітня

Розстріляли сім мирних мешканців, серед яких – неповнолітня

Джерело: https://t.me/spravdi/21135

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вони знають, що ми прийдемо
Сегодня 09:42    19
Від рук російських загарбників загинуло 437 дітей
Сегодня 09:14    55
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11 орієнтовно
Сегодня 09:05    57
Российские самолеты совершили «небезопасный» облет кораблей НАТО в Балтике
Сегодня 09:02    76
Харківщина. 19 листопада
Сегодня 09:01    63
Власники деяких готелів у Болгарії перестали годувати українських біженців
Сегодня 08:55    82
Новини цього часу однією строкою
Сегодня 08:50    73
Смілянський розповів, що може бути зображено на новій марці "Укрпошти"
Сегодня 08:44    72
Facebook видалив сторінку «Телебачення Торонто»
Сегодня 08:32    85
На реновацію ТЕЦ-3 у Харкові спрямували 70 млн грн — Терехов
Сегодня 08:21    90
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 