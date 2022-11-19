Розстріляли сім мирних мешканців, серед яких – неповнолітня
Україна розслідує черговий злочин окупантів на Херсонщині
У квітні під час окупації російськими військами одного із сіл області, окупанти розстріляли в будинку сімох цивільних осіб, повідомили у пресслужбі прокуратури Херсонщини.
Після скоєного росіяни підірвали будинок із тілами розстріляних людей. За попередньою інформацією, жертви – працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина.
Загиблих захоронили поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі.
Джерело: https://t.me/spravdi/21135
Фото: Херсонська обласна прокуратура