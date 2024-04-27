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За матеріалами СБУ засуджено інформатора російського гру, який шпигував за артилерією ЗСУ на Миколаївщині

За матеріалами СБУ засуджено інформатора російського гру, який шпигував за артилерією ЗСУ на Миколаївщині

За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор воєнної розвідки рф. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони по прифронтовій території Миколаївщини.

За вказівкою російської спецслужби він намагався виявити вогневі позиції артилерії ЗСУ, у тому числі бойових розрахунків HIMARS.

У разі отримання розвідданих інформатор планував передати їх окупантам для підготовки прицільних ракетно-дронових ударів по місцях базування українських військ.

Однак на заваді ворожим планам стали контррозвідники СБУ, які затримали зловмисника у серпні 2022 року під час його розвідувальної «вилазки».

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 11 років тюрми.

Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, якого воєнна розвідка рф дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення росії.

У поле зору окупантів він потрапив як прихильник кремлівських наративів у різних соцмережах.

Пропозицію щодо негласної співпраці з агресором він отримав на свій телефон через популярний месенджер.

У подальшому зрадник комунікував з кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Для спілкування використовували анонімний чат.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11800

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