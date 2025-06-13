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Розтрата майже 4 млн грн: САП та НАБУ повідомили про підозру директору державного підприємства

Розтрата майже 4 млн грн: САП та НАБУ повідомили про підозру директору державного підприємства

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства зі структури Державного агентства резерву України, дії якого завдали збитків на суму понад 3,8 млн грн.

Його дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Оскільки місце перебування особи не встановлено, про підозру повідомили в порядку ст. ст. 278, 135 КПК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що виконувач обов’язків директора підприємства забезпечив перерахування на рахунки інших товариств понад 3,8 млн грн. Проте з’ясувалося, що фактично товар, за який державне товариство сплачувало кошти, не поставлявся, більше того, його постачання навіть не планувалася.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3007

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