Русификация Украины: оккупантам обещают льготную ипотеку на левобережье Херсона

Оккупанты пытаются максимально заселить оккупированные ими территории Украины выходцами из россии. Как вариант, российским военным предлагают льготные кредиты на приобретение жилья на левобережье Херсона. Заселение этих территорий военными должно способствовать быстрой русификации региона и повышению антиукраинских настроений.

Об этом сообщают россми.

“В рамках госпрограммы «Военная ипотека. Новые субъекты» Промсвязьбанк запустил в Херсонской области и других новых регионах ипотечное кредитование военнослужащих по ставке 2% годовых», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 2% годовых действительно привлекательным предложением для россиян, ведь выплаты по ипотеке на территории самой рф колеблются от 5 до 18%. Кроме того, такие льготы могут стать аргументом для местных мужчин, имеющих проблемы с жильем, для заключения контракта с вс рф.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/25343

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