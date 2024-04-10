Різанина на Харківщині: пенсіонер у лікарні з колотими ранами

Зловмисник наніс ножові поранення знайомому під час спільного вживання алкоголю.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

До відділення поліції № 1 Богодухівського РВП надійшло повідомлення про доставлення до лікарні 64-річного чоловіка з чисельними ножовими пораненнями.

Поліцейські встановили, що під час спільного вживання спиртного 40-річний мешканець села Панасівка Коломацької громади завдав знайомому кілька ударів ножем.

З травмами потерпілого доставили до медичного закладу.

9 квітня поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости