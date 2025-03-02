САП. Актуальні події 24 – 28 лютого 2025 року
▶ ️Діяльність САП:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура долучилася до практичної підготовки талановитих студентів – https://cutt.ly/wrr0Kvhv
▶ ️Цивільна конфіскація:
● ВАКС визнав необґрунтованими активами квартиру в столиці та автомобіль, що належать родині начальника одного з відділів столичної поліції – https://cutt.ly/5rr0AdcO
● А також активи на суму понад 5 млн грн, якими користується начальник одного з управлінь столичної міграційної служби – https://cutt.ly/wrr0K4W4
▶ ️Підозра:
Мільйонні зловживання: САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому першому заступнику Голови ДФС України – https://cutt.ly/grrp3cxc
▶ ️Відсторонення:
САП домоглася відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА – https://cutt.ly/crr0FoQW
▶ ️Запобіжні заходи:
● Незаконний виїзд за кордон: Застосовано запобіжні заходи трьом підозрюваним – https://cutt.ly/Grr0FOji
● Незаконне одержання компенсацій: ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу – https://cutt.ly/Mrr3jN91
▶ ️Направлено до суду справи:
● щодо протиправної діяльності службових осіб Укргазбанку – https://cutt.ly/Arr3VFAZ
● стосовно колишнього директора держпідприємства за обвинуваченням у заволодінні сільськогосподарською продукцією ДП «ДГ «Проскурівка» – https://cutt.ly/Urr0SV3t
● стосовно народного депутата України VIII скликання, якого викрили в незаконному отриманні компенсації за винайм житла у столиці – https://cutt.ly/Prr0Dday
▶ ️Вирок:
САП готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок екснардепу – https://cutt.ly/Brr0Z4Ge
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2801