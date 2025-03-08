САП заявлено 2 позови про визнання необґрунтованими активів на понад 8,5 млн грн, які належать посадовцям митниці та заступнику голови райради

Прокурором САП до Вищого антикорупційного суду заявлено 2 позови про визнання необґрунтованими активів на суму понад 8,5 млн грн та стягнення вказаних сум коштів у дохід держави (цивільна конфіскація) з начальника відділу та головного державного інспектора Одеської митниці, а також їхнього сина – заступника голови районної ради на Київщині.

На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, з’ясовано, що у 2021 році посадовці – працівники митниці набули у власність квартиру в місті Одесі площею 103,8 кв. м, а їхній син – квартиру у столиці площею 105,5 кв. м та автомобіль «TOYOTA RAV-4 HYBRID», 2018 р.в.

При цьому право власності на вказані активи зареєстровано на їхню близьку родичку, 1937 року народження.

Під час аналізу майнового стану та доходів указаних осіб з’ясовано, що згадані активи не могли придбати за рахунок законних доходів ані подружжя митників, ані заступника голови районної ради, ані їхніх близьких родичів.

Після початку моніторингу способу життя згаданих суб’єктів активи терміново були продані.

Зважаючи на вказане, прокурор звернувся до суду з позовами про стягнення з посадовців у дохід держави понад 8,5 млн грн – вартості активів та доходів від їх продажу.

Про хід та результати розгляду буде повідомлено додатково.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2811

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