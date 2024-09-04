Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 57

СБУ нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу фсб, яку в Україні координував колишній нардеп

СБУ нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу фсб, яку в Україні координував колишній нардеп

Контррозвідка та слідчі СБУ викрили у Києві агентурну мережу елітного підрозділу фсб рф – Департаменту контррозвідувальних операцій. Ворожий осередок складався із чотирьох осіб, а його координацією в Україні займався колишній народний депутат від забороненої Партії регіонів.

За матеріалами справи, ця агентурна мережа займалася розвідувальною та диверсійною роботою на території нашої держави. Вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім екснардепа-куратора туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні.

Як встановило розслідування, у разі успішного виконання ворожих завдань, екснардеп планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України.

Встановлено, що для зриву логістики Сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці. Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання: підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Втім, СБУ вдалося запобігти диверсії.

Під час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали всіх чотирьох агентів, включно із екснардепом.

Як свідчать матеріали провадження, ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які «цікавили» російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб. Усе це - з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон.

Під час обшуків у затриманих виявлено і вилучено засоби зв’язку та електронні пристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Наразі всі четверо затриманих знаходяться під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

◾ ст. 111 (державна зрада);

◾ ст. 113 (диверсія);

◾ ст. 258 (терористичний акт).

Досудове розслідування триває. Продовжуються комплексі заходи для притягнення до відповідальності співробітників Департаменту контррозвідувальних операцій фсб рф, особи яких вже встановлено Службою безпеки України.

Заходи відбувалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

СБУ нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу фсб, яку в Україні координував колишній нардеп

СБУ нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу фсб, яку в Україні координував колишній нардеп

СБУ нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу фсб, яку в Україні координував колишній нардеп

СБУ нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу фсб, яку в Україні координував колишній нардеп

СБУ нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу фсб, яку в Україні координував колишній нардеп

СБУ нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу фсб, яку в Україні координував колишній нардеп

Джерело: https://t.me/SBUkr/12816

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Иранские баллистические ракеты Dezful и вот это вот всё
Сегодня 09:32    46
Знищення росією української системи освіти – це один з різновидів геноциду
Сегодня 09:20    48
Жителям Курской области отказали в помощи, потому что «выборы на носу»
Сегодня 08:47    84
Судитимуть нардепа від ОПЗЖ, який фінансував Росгвардію в Криму
Сегодня 08:36    78
Фонд гарантування повторно виставить на аукціон активи банку із апартаментами в Одесі
Сегодня 08:26    87
Оперативна інформація станом на 08.00 04.09.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:20    87
4 вересня 1985 року у таборі загинув Василь Стус
Сегодня 08:10    97
СБУ ліквідувала дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України
Сегодня 08:05    80
85% ракет і дронів збили ЗСУ в серпні
Сегодня 07:57    89
Проведення перевірки СБУ начштабу командування Сил безпілотних систем Гладкого
Сегодня 07:53    90
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 