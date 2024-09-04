СБУ нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу фсб, яку в Україні координував колишній нардеп

Контррозвідка та слідчі СБУ викрили у Києві агентурну мережу елітного підрозділу фсб рф – Департаменту контррозвідувальних операцій. Ворожий осередок складався із чотирьох осіб, а його координацією в Україні займався колишній народний депутат від забороненої Партії регіонів.

За матеріалами справи, ця агентурна мережа займалася розвідувальною та диверсійною роботою на території нашої держави. Вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім екснардепа-куратора туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні.

Як встановило розслідування, у разі успішного виконання ворожих завдань, екснардеп планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України.

Встановлено, що для зриву логістики Сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці. Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання: підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Втім, СБУ вдалося запобігти диверсії.

Під час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали всіх чотирьох агентів, включно із екснардепом.

Як свідчать матеріали провадження, ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які «цікавили» російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб. Усе це - з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон.

Під час обшуків у затриманих виявлено і вилучено засоби зв’язку та електронні пристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Наразі всі четверо затриманих знаходяться під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

◾ ст. 111 (державна зрада);

◾ ст. 113 (диверсія);

◾ ст. 258 (терористичний акт).

Досудове розслідування триває. Продовжуються комплексі заходи для притягнення до відповідальності співробітників Департаменту контррозвідувальних операцій фсб рф, особи яких вже встановлено Службою безпеки України.

Заходи відбувалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12816

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