СБУ повідомила про підозру меру Вовчанська, який співпрацював з окупантами

67-річний уродженець Харківської області під час окупації Вовчанська зайняв посаду начальника Вовчанського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації рашистів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На цій посаді колаборант організовував роботу ворожої адміністрації, закликав населення до співпраці з окупантами, здійснював виплати населенню у російській валюті. Зрадник регулярно проводив наради з керівниками підприємств та установ, що залишилися на окупованій території, а також виконував інші організаційно-розпорядчі функції у незаконному органі влади російсько-окупаційних військ.

Крім того, гауляйтер узгоджував з представниками зс рф дозволи на пересування громадян окупованими територіями, а також виконував інші вказівки та завдання окупантів. Також, він неодноразово записував відеозвернення для пропагандистських телеграм-каналів, розповсюджуючи наративи російської пропаганди та визнаючи правомірною тимчасову окупацію частини території України.

Під час деокупації регіону вовчанському гауляйтеру вдалося втекти на непідконтрольну територію України, де він поки що переховується від українського правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України).

За такі злочини винному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Агентство Телевидения Новости