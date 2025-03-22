СБУ та Нацполіція ліквідували ще 5 «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 10 організаторів оборудок, які пропонували свої послуги за 5-13 тис. доларів США.

● Так, на Київщині викрито адвокатську групу, що продавала ухилянтам фіктивні меддовідки про інвалідність їхніх дітей.

Також фігуранти безпідставно оформлювали своїх клієнтів пілотами та авіаінженерами. Це дозволяло їм виїжджати за межі України нібито для підтвердження профпридатності на виконання міжнародних рейсів.

Наразі чотирьом організаторам оборудок повідомлено про підозру.

● На Харківщині військова контррозвідка СБУ затримала лікарку-акушерку, яка за гроші пропонувала чоловікам призовного віку уникнути мобілізації на підставі отримання статусу багатодітного батька.

Щоб оформити потрібні документи, вона пропонувала вагітним жінкам «підзаробити» та у свідоцтві про народження дитини вказати не реального батька, а дані її клієнтів.

● На Львівщині кіберфахівці СБУ викрили місцевого ділка та лікаря-невролога, які торгували фіктивними довідками про інвалідність.

Для оформлення «історії хвороби» вони «втемну» використовували тяжкохворих з реальними діагнозами, які замість ухилянтів проходили медогляд.

● На Закарпатті підозру отримали ще двоє ділків, які пропонували військовозобов’язаним «міграцію» до ЄС через прикордонну річку. До «пакета послуг» входив інструктаж щодо перетину водойми та гідрокостюм.

● У Вінниці затримано фігуранта, який намагався переправити ухилянтів за межі України через так звану «зеленку». Спочатку чоловік на власному авто супроводжував призовників до кордону, а потім переводив їх до сусідньої країни «лісовими стежками».

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене організованою групою);

▪ ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (закінчений замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинений організованою групою);

▪ ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, Вінницької обласної прокуратури, Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та Київської окружної прокуратури міста Харкова.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14415

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