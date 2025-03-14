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СБУ та Нацполіція «по гарячих» слідах затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві громадського активіста в Одесі

СБУ та Нацполіція «по гарячих» слідах затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві громадського активіста в Одесі

Служба безпеки України та Національна поліція провели спільну спецоперацію, у ході якої затримали підозрюваного у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула.

За наявною інформацією, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир.

Слідчо-оперативні заходи тривають. Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

СБУ та Нацполіція «по гарячих» слідах затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві громадського активіста в Одесі

СБУ та Нацполіція «по гарячих» слідах затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві громадського активіста в Одесі

Джерело: https://t.me/SBUkr/14364

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