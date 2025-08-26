Кримінал
Сегодня 10:29
СБУ та Нацполіція викрили у Запоріжжі «сімейний підряд» адвокатів, які займалися схемами для ухилянтів

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували у Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації. Фігуранти продавали військовозобов’язаним фіктивні меддовідки про нібито інвалідність родичів для отримання відстрочки від призову.

За матеріалами справи, оборудку організувала місцева адвокатка разом зі своїм чоловіком, братом та його дружиною, які також займалися адвокатурою.

Під час обшуку у фігурантів та їхніх спільників виявлено 4,7 млн у гривневому еквіваленті. Серед знайденої готівки – 641 тис. російських рублів.

Зловмисники працювали в одному офісі, а для реалізації схеми залучили знайомих лікарів, які за гроші безпідставно встановлювали групу інвалідності родичам ухилянтів.

Потім готову підробку подавали до органів місцевого самоврядування. Там «підключали» особисті зв’язки, за допомогою яких ділки отримували фіктивні висновки про необхідність нагляду за фейковими особами з інвалідністю.

Після отримання всіх «підписів» фігуранти продавали ухилянтам весь пакет фальшивих документів за 5,5 тис. доларів США з клієнта.

Правоохоронці задокументували схему і затримали організаторку-адвокатку.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Тривають слідчі дії для оголошення підозр усім учасникам оборудки. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/15640

Новости портала «Весь Харьков»

