СБУ та Нацполіція встановили, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організувала рф: ворог підірвав власних агентів

Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» встановили обставини та виконавців теракту, який 11 березня цього року рф здійснила у центрі Івано-Франківська.

За наявними даними, ввечері того дня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій (СВП) у районі залізничного вокзалу.

Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких рф завербувала через телеграм-канали із пошуку «легких грошей» і втягнула у злочинну діяльність.

Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями.

За даними слідства, неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували.

В обмін на обіцянку грошей від окупантів вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термоси.

Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу.

Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок.

Після цього, на виконання вказівки російського замовника, зловмисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність.

Близько 18:30 11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв.

Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті.

Крім неповнолітніх від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих.

Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі.

Наразі слідчі СБУ підготовили повідомлення про підозру 15-річному фігуранту за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини);

▪ ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту.

Розслідування проводять співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ вкотре застерігає українців: спецслужби рф почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються, як зайвих свідків.

Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити.

Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» - t.me/spaly_fsb_bot

Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14338

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